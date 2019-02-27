Девушка дня Instagram: бикини-модель из Австралии Джорджия Гиббс

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Джорджия Гиббс – модель из Австралии. 23-летняя красотка начала модельную карьеру в 2015 году, когда скауты Scoop Management Australia предложили ей сотрудничать.
К слову, до этого в 2914 году Гиббс стала финалисткой от Австралии на конкурс "Мисс Вселенная". В 2017 году Джорджия снималась для знаменитого издания Sports Illustrated Swimsuit.
В Instagram девушка радует армию своих подписчиков и поклонников, в основном, яркими снимками с многочисленных фотосессий в купальниках и нижнем белье.