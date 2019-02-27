"Попа лучше, чем у Насти": Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в боди

Леся Никитюк показала фигуру в боди / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк, которая недавно рассталась со своим парнем, отправилась в Буковель, и показала фанатам необычное фото с курорта.

На своей странице в Instagram ведущая выложила селфи, на котором она позирует в белом боди и огромной розовой шапке.

"Это мой образ дня. Крутые вышли выходные и #суровыйтест в Буковели. Ни одна тачка не пострадала... Кроме моей психики", - подписала снимок ведущая.

Поклонники расхвалили фигуру Никитюк, и пошутили насчет ее наряда.

"Ноги в тепле, голова в холоде! Опять она все перепутала…", "Попа лучше, чем у Насти", "Из серии: в трусах и шляпе", "Сначала показался парик", "Фигура бомба", - писали юзеры.

Леся Никитюк покрасовалась в боди и яркой шапке / https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

Ранее Леся Никитюк выложила горячее фото топлес.