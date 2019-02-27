В позе "березка" на боксерском ринге: Волочкова удивила сеть похабным шпагатом

Анастасия Волочкова показала новый шпагат / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова удивила сеть новым местом для демонстрации своей растяжки.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram поделилась фото, сделанным на боксерском ринге. На снимке балерина позирует в белом боди, являя миру свои ягодицы и интимное место, и пуантах в позе "березка", делая шпагат.

"Мои хорошие, любимые мои недолюбленные тетеньки. Золотые мои. Как же вы соскучились по выключенным комментам. Солнышки. Давайте позитив в вашу недолюбленную энергию! Вот вам шпагат. Повторяйте! Это не сложно. Самый простой элемент показываю. Растягивайтесь, мои хорошие", - подписала снимок балерина.

Отметим, во избежание негативных отзывов о снимках, Волочкова закрыла возможность комментировать ее фото.

Волочкова продемонстрировала шпагат на боксерском ринге / https://www.instagram.com/volochkova_art/

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