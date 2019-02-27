В стиле Playboy: Анна Седокова завела сеть откровенным фото в нижнем белье

Седокова показала пикантное фото / https://www.instagram.com/annasedokova/

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет и воспитывает своих детей в России, покорила фанатов пикантным фото в образе секси-кролика Playboy.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка покрасовалась в черных чулках, нюдовом нижнем белье, которое создавало иллюзию голого тела, оверсайз пиджаке и главным аксессуаром – черными пушистыми ушками кролика.

Поклонники пришли в восторг от такого образа, оставив певице сотни комплиментов.

"Супер секси зайка!", "Звезда плейбоя", "Я не понял, нижнее белье есть?", "Дерзко, однако", "Ну как можно быть настолько сексуальной красоткой?", - писали юзеры.

Анна Седокова похвасталась фигурой в нижнем белье / https://www.instagram.com/annasedokova/

Ранее Анна Седокова похвасталась ножками в чулках.