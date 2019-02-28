Девушка дня Instagram: украинская художница и диджей Анна Дубовик

Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик https://www.instagram.com/annadubowick/
Анна Дубовик – молодая художница и диджей. Девушка играет dj-сеты на модных мероприятиях, например, Bazaar Fashion Weekend.
Дубовик выставляла свои картины в киевской городской галерее искусств "Лавра". Кроме того, Анна – успешная модель. В своем профиле в Instagram девушка создала некий микс с фотографиями своих путешествий, диджеинга, арта и сьемок.