В пикантной позе на шпильках: Рианна похвасталась аппетитными формами в боди

Певица показала наряд с новой коллекции белья.
Барбадосская певица Рианна показала пикантное фото, которое вызвало ажиотаж среди ее фанатов.
Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди из своей коллекции Savage x Fenty. Певица позирует на кровати, демонстрируя свои аппетитные формы. Образ Рианна дополнила образ туфлями на шпильке, браслетом и яркими ногтями.
Меньше чем за сутки снимок собрал более 3 миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев.
Ранее Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье.