В пикантной позе на шпильках: Рианна похвасталась аппетитными формами в боди

Рианна показала пикантное фото / https://www.instagram.com/badgalriri/

Барбадосская певица Рианна показала пикантное фото, которое вызвало ажиотаж среди ее фанатов.

Певица опубликовала в Instagram снимок, на котором она запечатлена в черном боди из своей коллекции Savage x Fenty. Певица позирует на кровати, демонстрируя свои аппетитные формы. Образ Рианна дополнила образ туфлями на шпильке, браслетом и яркими ногтями.

Меньше чем за сутки снимок собрал более 3 миллионов лайков и тысячи восхищенных комментариев.

Рианна похвасталась аппетитными формами / https://www.instagram.com/badgalriri/

Ранее Рианна показала аппетитную фигуру в полупрозрачном нижнем белье.