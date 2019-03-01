"Очень стильно и сексуально": Наталья Могилевская покрасовалась в ярком весеннем образе

Наталья Могилевская показала яркий весенний образ / https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская покорила фанатов новым стильным образом.

Снимок с обновленным нарядом певица разместила на своей странице в Instagram. На фото она позирует в черной блузе, красных штанах с высокой талией и массивными аксессуарами.

"С приходом весны мне хочется, чтобы каждый из нас расцвел так же, как расцветает все вокруг!Вот и я, в перерывах между репетициями и прогонами, заглянула подобрать себе что-то яркое, весеннее и сексуальное, ведь именно весной, с возвращением тепла, хочется чувствовать себя привлекательной и желанной", - отметила певица.

Наряд артистки поклонники назвали "деловым с нотками пикантности", и оставили певице десятки комплиментов.

"Красивый образ! Люблю сочитание красного и черного цвета!", "Выглядите шикарно", "Очень стильно и сексуально", "Наталья, вы превосходны. Вам идет деловой стиль с нотками пикантности", - писали юзеры.

Наталья Могилевская покрасовалась в ярком образе / https://www.instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Ранее Наталья Могилевская удивила сеть сменой имиджа.