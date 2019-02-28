Ким Кардашьян опасно сверкнула грудью на морозе

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян засветила свою пышную грудь в прозрачном платье в 15-градусный мороз в Монреале. Некоторые даже отмечают, что на улице было -18 градусов.

Пока толпа журналистов и поклонников дивы куталась в пуховики и теплые шапки, сама светская львица продефилировала по улице в мини-платьишке с огромным декольте.

В Монреальский музей изящных искусств звезда заглянула на выставку французского дизайнера Тьерри Мюглера, уточняет Travel and Leisure.

За время церемонии в честь открытия выставки Кардашьян успела сменить два наряда: один – из прозрачной ткани и с золотым пластиковым лифом, а второй – белый с корсетом, куда с трудом влез ее необъятный бюст.

So @KimKardashian is in Montreal right now and I don’t think she got the memo of our freezing weather cus sis showed up wearing this ?????? she cant even walk cus she’s wearing heels n tryna walk on ice ???? pic.twitter.com/YGBXWBW6ju — kay. (@karishmaokay) 26 февраля 2019 г.

Как отметили пользователи соцсетей, Ким вряд ли получила напоминание о морозной погоде, "потому что она носила это – она не может даже ходить, потому что она на каблуках и пытается ходить по льду".

Ранее Ким Кардашьян оконфузилась с "опасным" декольте. Звезде пришлось на глазах у фотографов поправлять грудь.