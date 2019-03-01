"Народ уже насмотрелся на сиси писи": Каменских в откровенном наряде обвинили в вульгарности

Настя Каменских покрасовалась в сценическом наряде / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских нарвалась на критику поклонников из-за пикантного сценического наряда.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram фото из гримерки перед "Большим весенним концертом" от "Русского радио", который прошел в Дворце Спорта 28 февраля. На снимке певица позирует в смелом черном наряде, игриво приподняв и так короткую юбку.

"Не стесняйся", - подписала фото певица.

Поклонники в комментариях к снимку разразились тирадами о вульгарности и пошлости певицы, отметив, что такими фото она лишь портит свой имидж.

"Глупо и не красиво… Больше показать нечего?", "Ужас просто... Слов нет. Показать нечего больше!", "Настя ты очень красивая! Зачем такие откровенные фото публиковать?", "Ну что вы все накинулись! Красивая девушка, прекрасное тело! Фото не вульгарно, лишь приятно эротично! Радует глаз!", "Настя, не теряйте голову. Пойте песни. Вы красавица. Ни к чему вам портить имидж подобными фото. Народ уже насмотрелся на всякие разные сиси писи и никого вы этим не удивите, а себя выставите не в лучшем свете", - писали юзеры.

Каменских показала фото перед концертом / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Настю Каменских разнесли за смелый образ в стиле 80-х.