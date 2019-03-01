"Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь вы*бал": Бузова ошарашила интимным признанием на премии в РФ

Ольга Бузова высказалась о личном на вручении премии "Звуковая дорожка" / https://www.instagram.com/buzova86/

Российская певица Ольга Бузова ошарашила зрителей личным признанием на церемонии вручения музыкальных премий от газеты "Московский комсомолец" ZD AWARDS-2018 в России.

33-летняя артистка победила в номинации "самая популярная певица", вручала ей премию не менее скандальная певица Лолита. Ролик появился на странице портала Super в Instagram.

"Я предлагаю честно поменять эту премию на премию "Муза-вдохновитель", потому что благодаря Оле очень многие люди, которые в себе сомневались, поняли, что если они будут вкалывать… а у нас не прямой эфир? По-русски, вь*бывать, они достигнут успеха, обязательно, и Оля тому показатель", - отметила Лолита.

Бузова, осознав, что она не в прямом эфире, решилась на откровенное признание.

"Именно этим я и занимаюсь с 16-ти лет. Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь вы*бал", - ответила артистка.

Ранее Ольга Бузова сменила имидж, сеть в восторге.