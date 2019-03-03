Эмили Ратаковски покрасовалась в бикини топлес

Известная американская модель Эмили Ратковски снялась в рекламной фотосессии своего бренда купальников Inamorata Woman.

Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram. На фото Эмили предстает в сдельных и раздельных купальниках в пяти вариантах расцветки. Среди них есть модели алого и синего цвета, а также купальники кофейной расцветки в белый горох. Их стоимость варьируется от 75 до 160 долларов.

Модель знает, как привлечь внимание покупателей, поэтому одну модель бикини продемонстрировала топлес.

Ранее вокруг Эмили Ратаковски разгорелся скандал: модель назвала Украину Россией.