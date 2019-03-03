"Смело": Анфиса Чехова показала пышную грудь топлес

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова завела фанатов пикантными фото с отдыха на Мальдивах.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она позирует в одной длинной юбке и сандалиях, придерживая оголенную пышную руками, на других фото – прикрывая бюст шляпой.

"Рай", - коротко подписала снимки артистка.

Поклонники отметили, что фото вышли смелыми, и ничуть не пошлыми.

"Сиськи огонь", "О, сиськи хороши", "Очень красиво, ничуть не пошло и очень позитивно", "Такие тити трудно прикрыть и удержать!", "Смело, но красиво", - отреагировали юзеры.

Ранее Анфиса Чехова разделась в душе и показала, как борется с целлюлитом.