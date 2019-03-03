Известный украинский певец рассказал о предпочтениях в сексе

Ivan Navi сказал, что предпочитает традиционный секс / Скриншот видео с tsn.ua

Известный украинский певец — 26 летний Ivan Navi (Иван Сяркевич) — поделился, что предпочитает заниматься традиционным сексом с одной девушкой.

Артист не экспериментировал в интимной жизни, узнала ведущая Светской жизни Екатерина Осадчая, пишет ТСН.

По словам исполнителя, он не пробовал ролевые игры в сексе и не использовал интимные игрушки.

"Нет, не приходилось (заниматься ролевыми играми и использовать секс-игрушки — Ред.), но возьму себе на заметку", — сказал певец.

Ранее Ivan Navi поделился, что был помолвлен и в 22 года отменил собственную свадьбу.

Напомним, артист принимал участие во втором полуфинале украинского национального отбора на Евровидение-2019, но не смог пробиться в тройку лидеров и не попал в финал нацотбора.