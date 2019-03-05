Секс на одну ночь и поцелуи с женщиной: российская супермодель откровенно рассказала об интимной жизни

Наталья Водянова рассказала о личном / https://www.instagram.com/natasupernova/

Российская супермодель Наталья Водянова откровенно рассказала о своих интимных приключениях на одну ночь и о восхищении женским телом.

37-летняя модель ответила на провокационные вопросы в интервью журналу Esquire. Она призналась, что красивая женская грудь может ввести ее в легкий ступор.

"Да, я целовалась с женщинами. Я вообще восхищаюсь женской красотой и считаю, что женское тело гораздо красивее мужского. Это мое личное мнение. Например, я могу оказаться в полном ступоре от красивой груди", - отметила модель.

Водянова не стесняется историй о сексе с мужчинами на одну ночь. По ее словам, таких ночей в ее жизни было две, и одна закончилась, так и не начавшись.

"Мы поужинали с молодым человеком. Сразу было понятно, как все будет, но, в принципе, было интересно. Мы пошли к нему. Он оказался горячим мужчиной, и вдруг я очутилась на четвереньках, и он страстно ударяет меня по попе. От неожиданности я вскрикнула, а он говорит: "Вот что тебе нужно!". Я на него смотрю, и вдруг мне становится ужасно смешно. А потом встаю и говорю: "Нет, это точно не то, что мне нужно". У меня было платье, которое очень легко снималось и очень легко одевалось обратно. Я надела его и ушла", - призналась модель.

Ранее Наталья Водянова позировала в провокационной позе.