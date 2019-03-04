Роскошная Вера Брежнева прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже

Вера Брежнева прошлась по подиуму с именитыми моделями / https://www.instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева участвовала в шоу Alessandra Rich в рамках Недели моды в Париже.

37-летняя певица на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она запечатлена в черном мини-платье с прозрачной фатиновой юбкой, массивными серьгами и кожаном ошейнике. На лице у певицы минимум макияжа, а волосы зачесаны назад.

"Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды. А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!", - сообщила певица.

Брежнева прошлась по подиуму в Париже / https://www.instagram.com/ververa/

Ранее дочь Веры Брежневой шокировала кардинальной сменой имиджа.