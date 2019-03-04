Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото

Настя Каменских похвасталась фигурой на откровенном фото / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских взволновала поклонников пикантной позой и нарядом на новом фото.

31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в розовом топе и трусах, выпячивая оголенные ягодицы.

Мнение поклонников по поводу такого откровенного фото разделилось: одни считают, что у певицы завышенная самооценка и такие снимки выставлять напоказ не стоит, другие же восхитились полуголым видом Каменских и ее аппетитными ягодицами.

"Сколько можно задницу выставлять? Достала! Слишком пафосная", "Вот это орех", "У Настюли - сладкая популя!", "Помешана на себе", "Надоело, сколько можно, одно и тоже! Уже не девочка молоденькая, а ума и совести нет! Только задницу показывает!", - писали юзеры.

Настя Каменских показала свою "попу как у Ким" / https://www.instagram.com/kamenskux/

Ранее Настя Каменских разочаровала фанатов фото в нижнем белье.