Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото

Знаменитость похвасталась "попой как у Ким".
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских взволновала поклонников пикантной позой и нарядом на новом фото.
31-летняя певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в розовом топе и трусах, выпячивая оголенные ягодицы.
Мнение поклонников по поводу такого откровенного фото разделилось: одни считают, что у певицы завышенная самооценка и такие снимки выставлять напоказ не стоит, другие же восхитились полуголым видом Каменских и ее аппетитными ягодицами.
"Сколько можно задницу выставлять? Достала! Слишком пафосная", "Вот это орех", "У Настюли - сладкая популя!", "Помешана на себе", "Надоело, сколько можно, одно и тоже! Уже не девочка молоденькая, а ума и совести нет! Только задницу показывает!", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских разочаровала фанатов фото в нижнем белье.