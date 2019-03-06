Прикрыла грудь чашкой: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной

Кортни Кардашьян покрасовалась оголенная на фото / https://www.instagram.com/kourtneykardash/

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашьян взволновала своих подписчиков пикантным фото.

На своей странице в Instagram 39-летняя звезда поделилась снимком, на котором она позирует в ванной комнате, присев на каменную столешницу у раковины, положив ногу на ногу. Грудь она прикрыла чашкой и ноутбуком.

Таким провокационным образом, по примеру своих сестер Ким и Кайли, Кортни решила прорекламировать свой новый бизнес-проект.

Старшая из сестер Кардашьян запускает интернет-сайт Poosh (это домашнее прозвище ее дочери Пенелопы), который будет посвящен стилю жизни, будет содержать практические советы для женщин.

Кортни Кардашьян показала себя полностью голой / https://www.instagram.com/kourtneykardash

Ранее Кортни Кардашьян засветила обнаженные перелести в новой фотосессии.