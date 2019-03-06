Прикрыла грудь чашкой: Кортни Кардашьян снялась полностью обнаженной

Знаменитость позировала в ванной комнате без одежды.
Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кортни Кардашьян взволновала своих подписчиков пикантным фото.
На своей странице в Instagram 39-летняя звезда поделилась снимком, на котором она позирует в ванной комнате, присев на каменную столешницу у раковины, положив ногу на ногу. Грудь она прикрыла чашкой и ноутбуком.
Таким провокационным образом, по примеру своих сестер Ким и Кайли, Кортни решила прорекламировать свой новый бизнес-проект.
Старшая из сестер Кардашьян запускает интернет-сайт Poosh (это домашнее прозвище ее дочери Пенелопы), который будет посвящен стилю жизни, будет содержать практические советы для женщин.
Ранее Кортни Кардашьян засветила обнаженные перелести в новой фотосессии.