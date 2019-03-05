"Какая грудь!": Ани Лорак покрасовалась в топе без бюстгальтера

Ани Лорак расхвалили за стильный образ / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак, которая официально развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, вызвала фурор в сети новым фото.

На своей странице в Instagram 40-летняя певица показала снимок, на котором она запечатлена в своем доме на мраморной лестнице. Певица одета в черный гольф с открытой спиной и джинсы.

"Каждый день - это вся жизнь в миниатюре. Хорошего дня в любви и гармонии с собой!", - подписала фото артистка.

Поклонники обратили особое внимание на грудь певицы, считая, что Лорак увеличила грудь с помощью пластической операции.

"Какая конфетка", "Интересно, как у Лорак грудь держится, если сзади спина голая и бюстгальтера нет. Есть конечно такие, но грудь уж очень торчит", "И норм грудь сделала, что в лифоне, что без стоит хорошо, слишком хорошо. Была же естественная красота. Куда все делось?", "Какая грудь!", - писали юзеры.

Ани Лорак похвасталась аппетитной фигурой / Instagram Ани Лорак

Ранее Ани Лорак смутила поклонников новым нарядом.