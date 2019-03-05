"Мечта любого мужчины": Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy

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Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, снялась для нового номера популярного глянцевого мужского журнала Playboy.

Об этом сообщается на Facebook-странице издания.

"Даша Астафьева – символ эротической фотографии и мечта любого мужчины вернулась на страницы журнала Playboy. Читайте в весеннем номере от 8 марта", – сказано в сообщении.

Напомним, что Астафьева прославилась на весь мир, когда несколько лет назад стала моделью-playmate юбилейного,55-го номера журнала Playboy. Кроме того, она была хорошо знакома с легендарным основателем издания − Хью Хефнером.