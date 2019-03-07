"Попа лучше, чем у Ким!": Вика из "НеАнгелов" похвасталась горячими фото с Бали

Виктория Смеюха показала жаркие фото с отдыха / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха порадовала поклонников новой порцией фото с отдыха на Бали.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимками, на которых она позирует в разных купальниках на пляже и в воде, демонстрируя подтянутую фигуру.

"Невозможно не восхищаться атмосферой, воздухом, природой, восходом и закатом! Этот остров излучает особой атмосферой комфорта и гостеприимства", - поделилась впечатлениями от отдыха артистка.

Поклонники в комментариях рассыпались в комплиментах, восхищаясь идеальной фигурой 33-летней певицы.

"Супер тело!", "Идеальные формы", "Попа лучше, чем у Ким!", "Невозможно не восхищаться вашей фигурой", - писали юзеры.

Ранее Виктория Смеюха показала шикарное тело в бикини.