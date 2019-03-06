В полотенцах на голое тело: Maruv и Леся Никитюк устроили танцы под Siren Song, жаркое видео

Леся Никитюк и Марув устроили жаркие танцы / https://www.instagram.com/lesia_nikituk

Суперфиналистка шоу "Танцы со звездами" и телеведущая Леся Никитюк и украинская певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019 от Украины, станцевали под победный трек артистки Siren Song.

Видео Никитюк поделилась на своей странице в Instagram в Insta Stories. В ролике знаменитости предстали в номере отеля в одних полотенцах на голое тело, и повторили движения из номера Maruv, который она представила в финале нацотбора.

Отметим, Иван Дорн станцевал в поддержку Maruv под Siren Song.

Ранее Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини.