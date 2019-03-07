"Мания грудь выпячивать": Ольга Сумская шокировала сеть откровенным декольте

Ольга Сумская показала пикантное фото / Главред

Украинская актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская вызвала жаркие споры под последними пикантными фото.

На снимках, которые 52-летняя артистка выложила в Instagram, она запечатлена в черной рубашке с глубоким декольте, которое слегка оголило ее грудь.

Большинство поклонников восхитились внешним видом артистки, но нашлись и те, кто назвал снимки вульгарными и пристыдил актрису.

"Роковая женщина", "Ух, какое декольте!", "Декольте явно перебор", "Я не понимаю, мания какая-то грудь выпячивать. Всему свое время", "Ужас. Выглядит так стареющая тетка... Пытается удержаться на плаву среди молодых. Это я про грудь", - писали юзеры.

Ольга Сумская похвасталась декольте / https://www.instagram.com/olgasumska/

Ольга Сумская покрасовалась в стильной рубашке / https://www.instagram.com/olgasumska/

Ранее Олег Винник представил социальный клип "Роксолана" с Ольгой Сумской и Адой Роговцевой.