"Самый яркий эротический сон": поп-звезда 90-х призналась в шаловливых фантазиях насчет Путина

Алена Апина / Instagram певицы

Певица Алена Апина, бывшая солистка группы Комбинация и поп-звезда 1990-х заявила о том, что президент РФ Владимир Путин – самый яркий эротический сон для российских женщин.

"У меня тоже несколько раз бывало, когда он [Путин - Главред] мне снился, вообще в каких-то таких, очень смелых, совершенно, образах", - призналась она в интервью Немецкой волне.

"Почему Владимир Владимирович – я так до сих пор и не поняла. Не так часто. Хорошо, или плохо – не знаю. И я думала, что это я одна такая. Я где-то это в каком-то интервью сказала, и пошли комментарии. Боже мой, да это был самый, в общем, "богатый куст", с которого все женщины: "и мне снится, и мне снится…", − отметила Апина.

Такую ситуацию с эротическими снами певица связывает с тем, что Путин - "самый главный мужчина страны".

Напомним, ранее Апина заметно помолодела и перекрасила волосы, а также подарила мужу белый Мерседес.

