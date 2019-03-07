"Вот это сисяндры": Анфиса Чехова завела сеть фото, пропитанным эротикой

41-летняя российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах, и в преддверии 8 марта решила порадовать поклонников и поклонниц откровенным фото.

На снимках, которые знаменитость показала на своей странице в Instagram, она позирует в нижнем белье и кружевном халатике, демонстрируя свою пышную грудь и аппетитные формы.

"Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь. Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах так уединенно, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила. Мать, конечно, не родила меня в шикарном белье, но это белье делает каждую Женщину тем, кем она по сути и является – Богиней", - подписала горячие фото звезда.

Поклонники не стали скрывать, что такие снимки их завели, и оставили Чеховой сотни комплиментов.

"Ну и роскошная же вы. Настоящая женская фигура. Повезло", "Откровенно и круто", "Вот это я понимаю фигура, не то что эти тощие жопы", "Вот это сисяндры", "Уффффф ну очень красиво и сексуально", - писали юзеры.

Ранее Анфиса Чехова показала аппетитные формы в купальнике.