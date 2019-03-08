Семейно-спортивная драма с элементами экшена: Оля Полякова представила новый клип

Оля Полякова представила новый клип / Пресс-служба

Эпатажная украинская певица Оля Полякова преподнесла подарок своим поклонникам к международному женскому дню.

На официальном YouTube-канале певицы состоялась премьера новой видеоработы на песню "Лед тронулся", режиссером которой выступил Алан Бадоев.

Это вторая по счету совместная видеоработа с известным клипмейкером. Бадоев увидел звезду в образе фигуристки. На льду Оля появляется с двукратным чемпионом Украины и мира в одиночном катании - фигуристом Дмитрием Дмитренко.

Одной из главных героинь истории стала младшая дочь певицы Алиса, которая уже во второй раз принимает участие в съемках клипа звездной мамы.

"Клип "Лед тронулся" посвящен детям! Ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!", – рассказывает Полякова.

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