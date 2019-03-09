"Такие сиси!": экс-участница группы Serebro "засветила" пышную грудь

Знаменитость позировала в полупрозрачном белье.
Российская певица, бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина взволновала поклонников откровенными кадрами.
На своей странице в Instagram знаменитость показала смелые снимки: на одних фото она позирует в красном атласном белье, на других – в полупрозрачном лифе и белой футболке.
Поклонники обратили внимание на пышную грудь артистки, расхвалив ее фото.
"У тебя такие сиси!", "Оля, ты вообще неземная девушка", "Секс ходячий", "Вы наша клубничка", - писали юзеры.
Ранее Ольга Серябкина "засветила" грудь на пикантных фото.