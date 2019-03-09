"Такие сиси!": экс-участница группы Serebro "засветила" пышную грудь

Ольга Серябкина показала откровенные фото / https://www.instagram.com/serebro_official/

Российская певица, бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина взволновала поклонников откровенными кадрами.

На своей странице в Instagram знаменитость показала смелые снимки: на одних фото она позирует в красном атласном белье, на других – в полупрозрачном лифе и белой футболке.

Поклонники обратили внимание на пышную грудь артистки, расхвалив ее фото.

"У тебя такие сиси!", "Оля, ты вообще неземная девушка", "Секс ходячий", "Вы наша клубничка", - писали юзеры.

Ранее Ольга Серябкина "засветила" грудь на пикантных фото.