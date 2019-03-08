"Голый" комбинезон и глубокое декольте: Даша Астафьева снялась в смелой фотосессии

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева порадовала фанатов новой смелой фотосессией.

Автором снимков стала киевский фотограф Яна Токарчук. Перед обьективом Астафьева позировала в двух смелых образах: "голом" комбинезоне с имитацией корсета и черными крестами в зоне сосков.

Другой образ 33-летней знаменитости вышел не менее провокационным: боди с вышивкой и глубоким декольте и необычные колготы в сетку.

Поклонники восхитились красотой артистки и ее формами.

"Боже! Даша, вы безумно красивы", "Красота как она есть", "Ты наверно халат какой-то бабский одела, все равно была бы шикарная", "Очень удачное фото", - писали юзеры.

Ранее Даша Астафьева снова показала голые прелести для Playboy.