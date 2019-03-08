Стриптиз в подарок: Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана

Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа / Фото: uznayvse.ru

Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, необычно поздравила своего мужа стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) с днем рождения, и женщин с 8 марта.

На своей странице в Instagram 45-летняя певица показала достаточно откровенное видео, на котором Глушко во время танца срывает с себя одежду, оставаясь лишь в миниатюрных белых стрингах.

"С днем рождения, мой 8-мартовский подарок!", - подписала ролик певица.

Подписчики артистки назвали такое видео отличным подарком к 8 марта, и расхвалили внешний вид Тарзана.

"Бесподобное поздравление всем женщинам", "Ооо как же он хорош. Ох, Наташа, как же тебе повезло. Он бесподобен", "Ой, заворожила прям номер, очень красиво, с днем рождения, Вашего мужа", "Обалдеть, вот это да!", - отреагировали поклонники.

Ранее Сергей Глушко в одних трусах показал секрет красивого тела.