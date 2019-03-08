Стриптиз в подарок: Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана

Артист 8 марта отмечает свой день рождения.
Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, необычно поздравила своего мужа стриптизера Тарзана (Сергея Глушко) с днем рождения, и женщин с 8 марта.
На своей странице в Instagram 45-летняя певица показала достаточно откровенное видео, на котором Глушко во время танца срывает с себя одежду, оставаясь лишь в миниатюрных белых стрингах.
"С днем рождения, мой 8-мартовский подарок!", - подписала ролик певица.
Подписчики артистки назвали такое видео отличным подарком к 8 марта, и расхвалили внешний вид Тарзана.
"Бесподобное поздравление всем женщинам", "Ооо как же он хорош. Ох, Наташа, как же тебе повезло. Он бесподобен", "Ой, заворожила прям номер, очень красиво, с днем рождения, Вашего мужа", "Обалдеть, вот это да!", - отреагировали поклонники.
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