"Сплошной огненный секс": Даша Астафьева оголилась для Playboy

Даша Астафьева вновь снялась для Playboy / https://www.instagram.com/da_astafieva/

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, снялась для нового номера популярного глянцевого мужского журнала Playboy.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость показала серию эротичных черно-белых фото.

На одном снимке она сексуально позирует у зеркала в стрингах, колготах в сетку и блузе.

На другом фото Астафьева в круглых серьгах эротично высунув язычок, облизывает стену.

Третий снимок вызвал больше всего ажиотажа среди поклонников – на нем знаменитость запечатлена в корсете, который оголил грудь певицы.

"Редкое сочетание красивого тела и души. Очень трогательная натура, пахнущая сексом! Хороша Даша!", "Не нужна мне Ким Кардашьян, ни Дженнифер Лопес, мне бы Дарью Астафьеву увидеть топлес", "Ой ой что творится. Что за секас?", "Сплошной огненный секс", - отреагировали поклонники.

Напомним, что Астафьева прославилась на весь мир, когда несколько лет назад стала моделью-playmate юбилейного,55-го номера журнала Playboy. Кроме того, она была хорошо знакома с легендарным основателем издания − Хью Хефнером.

Ранее Даша Астафьева снялась в смелой фотосессии.