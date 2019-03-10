Наташа Королева "посветила" пышной грудью на концерте в Кремле

Знаменитость покрасовалась в экстремальном мини-платье.
Украинская певица Наташа Королева, которой СБУ запретила вьезд в Украину на 5 лет, удивила сеть своим внещним видом.
45-летняя певица появилась на концерте перед модным показом именитого дизайнера Валентина Юдашкина в Кремле в стильном наряде, который привлек внимание окружающих.
Так, певица покрасовалась в "стальном" платье экстремальной мини-длины. Шикарный бюст певицы едва поместился в наряд, так и норовясь "вырваться" наружу.
Образ певица дополнила макияжем с акцентом на глаза, серебристыми серьгами и укладкой.
Ранее Наташа Королева показала пикантное видео своего мужа Тарзана.