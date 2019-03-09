Смерть 19-летней Мисс Вселенная: как выглядят последние дни жизни девушки в Instagram

9 марта 2019, 20:29

Накануне трагической кончины юная красотка отдыхала на горнолыжном курорте в Австрии.

  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee
  • Умерла Лотте ван дер Зее Фото: Inatagram/lotte_zee

Перспективная модель и победительница конкурса красоты Міѕѕ Teenager Universe-2017 Лотте ван дер Зее неожиданно умерла из-за сердечного приступа.

Последние дни своей жизни девушка провела на горнолыжном курорте в Австрии, что отражено в ее публикациях в Instagram.

По словам родителей Лотты ван дер Зее, перед смертью модель отдыхала на горнолыжном курорте в Австрии. Вскоре после возвращения домой девушке стало плохо – случился сердечный приступ. Родственники нашли ее без сознания в собственной комнате и вызвали скорую помощь.

Нидерландские медики боролись за жизнь 19-летней Мисс Вселенная более недели, но безрезультатно. Девушку поместили в искусственную кому, но у нее постепенно начали отказывать внутренние органы. Родители Лотты вынуждены были принять нелегкое решение и подписали согласие на отключение дочери от аппаратов искусственного поддержания жизни.

Блог модели свидетельствует о том, что девушка любила путешествовать и находить счастье и позитив в мелочах. С подписчиками она активно делилась фотографиями и положительными эмоциями. На снимках пользователи Сети могут увидеть Лотту, как необычайно жизнерадостную, энергичную и, разумеется, необычайно красивую.

Напомним, в январе 2012 года умерла первая в мире Королева красоты. Она скончалась из-за сердечной недостаточности в возрасте 99 лет.

В январе 2013 года Мисс Вселенная умерла из-за солярия. Анна Литвинова участвовала в конкурсе Мисс Вселенная 2006 от России.

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