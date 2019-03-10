Волочкова поморозила голые прелести в снегу: опубликованы фото

Интимные части Анастасия Волочкова кокетливо прикрыла банным веником.
Бывшая балерина, а ныне - одиозная светская львица Анастасия Волочкова опять пыталась эпатировать публику своим обнаженным телом.
Она устроила небольшую голую фотосессию на снегу и в снегу. Обнаженные свои прелести Волочкова, по обыкновению, с кокетством прикрыла банным веником "Последний, видимо, снежок. Как же его будет не хватать вскоре. После баньки. У Последний, видимо, снежок. Как же его будет не хватать вскоре. После баньки. У нас он еще пушистый и чистый", - подписала она фото на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Волочкова показала видео из бани, на котором она снята с голой грудью в компании двух мужчин, а также удивила Сеть пошлым шпагатом.