Волочкова поморозила голые прелести в снегу: опубликованы фото

Анастасия Волочкова / Facebook Anastasya Volochkova

Бывшая балерина, а ныне - одиозная светская львица Анастасия Волочкова опять пыталась эпатировать публику своим обнаженным телом.

Она устроила небольшую голую фотосессию на снегу и в снегу. Обнаженные свои прелести Волочкова, по обыкновению, с кокетством прикрыла банным веником "Последний, видимо, снежок. Как же его будет не хватать вскоре. После баньки. У Последний, видимо, снежок. Как же его будет не хватать вскоре. После баньки. У нас он еще пушистый и чистый", - подписала она фото на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Волочкова показала видео из бани, на котором она снята с голой грудью в компании двух мужчин, а также удивила Сеть пошлым шпагатом.

