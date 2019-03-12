I wanna be your dog: Известная телеведущая засветила голое тело ради животных - опубликованы фото

Известная спортивная ведущая из Колубмии Эрика Фернандес, работающая в мексиканском филиале популярного телеканала Fox Sports, снялась в благотворительной эротической фотосессии ради бездомных собак.

Девушка в раздетом и практически раздетом виде позировала с бездомными псами. Фернандес также призвала своих фанатов и подписчиков не бояться брать домой собак изприютов.

К слову, телеведущая известна как ярая фанатка мадридского Реала. Время от времени она выкладывает в своем аккаунте в соцсети Instagram искрометные танцы в поддержку "сливочных".

Напомним, ранее украинская телеведущая завела фанатов серией пикантных фото.