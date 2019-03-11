"Видно сосочки": Алина Гросу в образе монахини похвалилась грудью

Алина Гросу покрасовалась в необычном образе / https://www.instagram.com/alina_grosu/

Украинская певица Алина Гросу заворожила поклонников смелым фото, которое было сделано во время сьемок ее музыкального фильма "Дико Любила Вову".

Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она позирует в образе монахини, демонстрируя пышный бюст.

Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу, одни фанаты признались, что она воплотила их эротические фантазии, другие же восхитились загадочностью кадра.

"Монашки уже не те", "Сексуальна!", "Очень загадочно. И интересно. Очень романтично", "Видно сосочки?", "Вот это кадр!" - писали юзеры.

Алина Гросу показала пышную грудь / https://www.instagram.com/alina_grosu/

Ранее Алина Гросу представила новый клип.