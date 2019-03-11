"Видно сосочки": Алина Гросу в образе монахини похвалилась грудью

Певица покрасовалась в черном платье с глубоким декольте.
Украинская певица Алина Гросу заворожила поклонников смелым фото, которое было сделано во время сьемок ее музыкального фильма "Дико Любила Вову".
Исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она позирует в образе монахини, демонстрируя пышный бюст.
Поклонники остались в восторге от такого образа Гросу, одни фанаты признались, что она воплотила их эротические фантазии, другие же восхитились загадочностью кадра.
"Монашки уже не те", "Сексуальна!", "Очень загадочно. И интересно. Очень романтично", "Видно сосочки?", "Вот это кадр!" - писали юзеры.
Ранее Алина Гросу представила новый клип.