"Горячая и бешена": Светлана Лобода в боди похвасталась голыми ножками, опубликовано фото

Снимок, опубликованный певицей в соцсети, собрал более 100 тысяч лайков.
Украинская певица Светлана Лобода, часто выступающая в России, показала фотографию, на которой запечатлена в боди и в кожаном жилете.
Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 115 тысяч лайков.
Артистка позировала сидя с обнаженными ногами, в туфлях на высоком каблуке и в солнцезащитных очках.
Лобода подписала фото цитатой немецкой актрисы и певицы Марлен Дитрих: "Истинная женщина не волнуется — волнует".
Снимок расхвалили интернет-пользователи. "Горячая и бешена", — считает dmitruk.j. "Идеальность", — похвалила chernish_ss. "Ах*реннная", — поделился мнением ttrv__.
Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.