"Горячая и бешена": Светлана Лобода в боди похвасталась голыми ножками, опубликовано фото

Светлана Лобода в боди позировала с обнаженными ногами / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, часто выступающая в России, показала фотографию, на которой запечатлена в боди и в кожаном жилете.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 115 тысяч лайков.

Артистка позировала сидя с обнаженными ногами, в туфлях на высоком каблуке и в солнцезащитных очках.

Лобода подписала фото цитатой немецкой актрисы и певицы Марлен Дитрих: "Истинная женщина не волнуется — волнует".

Снимок расхвалили интернет-пользователи. "Горячая и бешена", — считает dmitruk.j. "Идеальность", — похвалила chernish_ss. "Ах*реннная", — поделился мнением ttrv__.

Светлана Лобода в боди позировала с обнаженными ногами / instagram.com/lobodaofficial

Напомним, в мае 2018 года Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Позже певицу госпитализировали из-за проблем с почками и провели экстренную операцию.