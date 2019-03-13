Олег Газманов провалился под сцену в оккупированном Донецке: видео оказалось фейком

13 марта 2019, 10:14

В СМИ появился фейк о выступлении артиста.

Олег Газманов
В Сети распространили фейк про падение Олега Газманова/ Instagram/Олег Газманов

В сети распространилось видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов, выступая в оккупированном Донецке, провалился под сцену.

В ролике видно, как артист активно прыгает, сцена, сделанная из досок, не выдерживает, человек проваливается вниз, а фонограмма продолжает играть. Видео появилось 12 марта, и в описании было сказано, что Газманов выступил в "ДНР" на день железнодорожника, и он "счастлив выступать в Донецке", так как "был в этом городе десятки раз и очень его люблю".

Как оказалось, впервые в сети видео появилось еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов, и играет совершенно другая музыка.

Ранее Олега Газманова обвинили в плагиате.

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Олег Газманов
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