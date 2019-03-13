Видео с провалившимся под сцену Олегом Газмановым оказалось фейком

СМИ сообщили, что артист провалился под сцену на выступлении в оккупированном Донецке.
В сети распространилось видео, на котором якобы российский певец Олег Газманов, выступая в оккупированном Донецке, провалился под сцену.
В ролике видно, как артист активно прыгает, сцена, сделанная из досок, не выдерживает, человек проваливается вниз, а фонограмма продолжает играть. Видео появилось 12 марта, и в описании было сказано, что Газманов выступил в "ДНР" на день железнодорожника, и он "счастлив выступать в Донецке", так как "был в этом городе десятки раз и очень его люблю".
Как оказалось, впервые в сети видео появилось еще в июле 2018 года и на нем запечатлен вовсе не Газманов, и играет совершенно другая музыка.
Ранее Олега Газманова обвинили в плагиате.