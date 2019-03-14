В пиджаке на голое тело: Maruv взволновала сеть пикантным фото

14 марта 2019, 06:17

Певица покрасовалась без белья.

Марув показала пикантное фото / Maruv

Украинская певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019, но отказалась представлять страну в Израиле, показала откровенное фото.

На черно-белом снимке, которым знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в пиджаке на голое тело, дополнив образ широкополой шляпой и лентой, завязанной на шее в бант.

Поклонники восхитились красотой Анны Корсун, и оставили ей десятки комплиментов.

"Обалденное фото", "Шикарна, как всегда", "Бесконечно красива", "Вы просто супер и ваши песни - классные, завораживающие!", "Прикид супер, а пиджачек просто улет!", - писали юзеры.

Марув
Марув покрасовалась в пиджаке на голое тело / Instagram\Maruv

Ранее Maruv одержала победу в украинской музыкальной премии Yuna-2019.

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Maruv
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