В пиджаке на голое тело: Maruv взволновала сеть пикантным фото

Марув показала пикантное фото / Maruv

Украинская певица Maruv, которая одержала победу в национальном отборе на Евровидение-2019, но отказалась представлять страну в Израиле, показала откровенное фото.

На черно-белом снимке, которым знаменитость поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в пиджаке на голое тело, дополнив образ широкополой шляпой и лентой, завязанной на шее в бант.

Поклонники восхитились красотой Анны Корсун, и оставили ей десятки комплиментов.

"Обалденное фото", "Шикарна, как всегда", "Бесконечно красива", "Вы просто супер и ваши песни - классные, завораживающие!", "Прикид супер, а пиджачек просто улет!", - писали юзеры.

Марув покрасовалась в пиджаке на голое тело / Instagram\Maruv

Ранее Maruv одержала победу в украинской музыкальной премии Yuna-2019.