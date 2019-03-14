"Летело за самолетом": в Сети набирает популярность видео с "НЛО"

/ Скриншот видео с youtube.com

В Сети набирает популярность видео, на котором с борта самолета в небе якобы был запечатлен неопознанный летающий объект.

"НЛО" засняли с самолета, неизвестный объект "летел за самолетом", сообщает YouTube-канал UFO Today.

По его данным, после инцидента пассажиры говорили с пилотами, но те утверждали, что ничего не видели.

Ряд интернет-пользователи скептически прокомментировали ролик. "Да это вранье! Прилепили что-то к стеклу и дурят всех", — считает Geniuss Osen.

"Где ПВО (противовоздушная оборона — Ред.) — где огни — обычное облако — это не технологичная хрень", — поделился мнением Сергей Слесарев. "Фейк", — отметил ZRecords.

Ранее сообщалось, что в американском городе Техас житель заснял НЛО, которое пролетало над верхушками деревьев, и поделился фотографиями объекта в Сети.