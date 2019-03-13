Кендалл Дженнер похвастала телом в откровенном купальнике: опубликовано фото

Супермодель и сестра Ким Кардашьян решила в очередной раз показать свои прелести ради рекламы.
23-летняя девушка, которая недавно стала самой высокооплачиваемой моделью мира, позировала на полу в сером откровенном бикини из своей новой коллекции.
К слову, Самсонова живет и работает в Лос-Анджелесе уже несколько лет и с 2015-го и тесно сотрудничает с сестрами Дженнер.
Напомним, ранее другая сестра Кендалл, Кайли Дженнер, впервые показала свою дочь Сторми, а также раскрыла правду о пластических операциях.