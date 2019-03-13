Кендалл Дженнер похвастала телом в откровенном купальнике: опубликовано фото

Кендалл Дженнер / Reuters

23-летняя девушка, которая недавно стала самой высокооплачиваемой моделью мира, позировала на полу в сером откровенном бикини из своей новой коллекции.

К слову, Самсонова живет и работает в Лос-Анджелесе уже несколько лет и с 2015-го и тесно сотрудничает с сестрами Дженнер.

Кендалл Дженнер / Instagram Kendall & Kylie

Напомним, ранее другая сестра Кендалл, Кайли Дженнер, впервые показала свою дочь Сторми, а также раскрыла правду о пластических операциях.