"Ретро кукла!": Анна Седокова с мукой на пышной груди завела сеть

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова снялась в рекламе сладостей, примерив образ кондитера.

На своей странице в Instagram 36-летняя артистка показала фото в стиле пин-ап, на которых она позирует с ярким макияжем, красивых нарядах и с вкусными и любимыми в детстве трубочками и персиками. На одном фото артистка показала крупным планом грудь, посыпанную мукой.

Поклонники отметили, что такой ретро-образ певицу идет, и остаивли ей десятки комплиментов.

"Красавица, слов нет!", "Э - эротика", "Ретро кукла!", "Божечки, как вам идет это стиль. Пин-ап это ваше", "Что на груди рассыпано?", - отреагировали юзеры.

Ранее Анна Седокова шокировала сеть внешним видом.