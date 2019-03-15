Даша Астафьева покрасовалась топлес в новой откровенной фотосессии

Известная украинская певица и актриса Даша Астафьева, бывшая солистка группы NikitA, анонсировала выход своей новой песни Playmate и клипа на нее.

На своей странице в Instagram 33-летня знаменитость показала снимки, на которых она позирует с новой прической – эффектными кудрями. На снимке топлес артистка прикрыла грудь небольшими стеклянными шарами.

На других фото Даша запечатлена в корсете с крупными черными бусинами, которые поклонникам напомнили "черную икорочку".

"Невероятно красиво", "Пожарников, срочно", "Ух ты! Как будто без белья", "Какая классная фотосессия", "Черная икорочка", - отреагировали поклонники.

Ранее Даша Астафьева оголилась для Playboy.