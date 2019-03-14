"Предпочту его карьере": Каменских рассказала о тайном любовнике и что ее в нем заводит

Настя Каменских рассказала, что ее заводит в мужчинах / Instagram.com/Настя Каменских

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских, которая недавно показала снимок с фотосессии для журнала Cosmopolitan, еще и дала изданию откровенное интервью.

Не называя имени возлюбленного, Настя призналась, что у них общая сфера деятельности, он является ее единомышленником, и эти отношения очень помогают ее работе.

"И если мне однажды придется выбирать между карьерой и любовью, я всегда выберу любовь", – заявила Каменских.

Кроме того, Настя рассказала, что именно нравится ей в ее мужчине, выделив свой личный кинк: "Это внутренний огонь. То состояние, когда ты возбуждаешь одним взглядом. Человек заводит харизмой. А еще меня, например, возбуждают мужские икры и руки. Если у мужчины некрасивые пальцы, то я не смогу быть с ним. Такой пунктик".

Ранее Настя Каменских эротично выставила оголенную попу на пикантном фото. Знаменитость похвасталась "попой как у Ким".