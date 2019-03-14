Культовый певец признался, что встречался с НЛО

Робби Уильямс признался во встрече с НЛО / Фото: Reuters

Знаменитый британский певец Робби Уильямс рассказал, как однажды видел НЛО своими глазами. И теперь артист боится похищения инопланетянами.

"Я видел несколько странных вещей. Я испытал явления, которые я не могу объяснить. Однажды я видел прямо над собой, и если бы у меня был теннисный мяч, я мог бы ударить его теннисным мячом", – цитирует Уильямса издание Тhe Sun.

На тот момент певец вместе с группой исследователей находился на таинственном Ранчо Скинуокер в американском штате Юта. Это место считается связанным с НЛО и сверхъестественными событиями. Его владельцы сбежали отсюда году после целого ряда паранормальных явлений еще в 1996.

Ранее сообщалось, что в американском городе Техас житель заснял НЛО, которое пролетало над верхушками деревьев, и поделился фотографиями объекта в Сети.

Напомним, МКС засняла на камеры белые НЛО. Официальные специалисты запись не прокомментировали.

Как сообщалось, в конце апреля в Британии во время грозы с неба упал неизвестный объект, есть видео. Британцы теряются в загадках – что это может быть.

Напомним, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.

Кроме того, в Таиланде на трассу средь бела дня перед авто рухнуло "НЛО". Момент падения зафиксировал авторегистратор.

Ранее в США пилоты двух самолетов одновременно увидели НЛО. Опубликованы записи переговоров капитанов лайнеров и фото.