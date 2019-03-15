Девушка дня Instagram: горячая пуэрториканская модель Джоан Смоллс

Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс https://www.instagram.com/joansmalls/
Джоан Смоллс – пуэрториканская модель. Она активно ведет свой Instagram, где демонстрирует будничные образы, новые проекты и стильные съемки. Кроме этого, страница Смоллс выделяется горячими снимками, на которых звезда хвастается стройной фигурой.
Модель сотрудничала не только с такими именитыми брендами, как Gucci, Givenchy, Burberry, Yves Saint Laurent, Valentino, Prada, но и осуществила свою мечту – стала "ангелом" бельевого бренда Victoria's Secret.