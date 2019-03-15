"Просто роскошная": Джамала покорила сеть пикантным декольте

Джамала покрасовалась в стильном образе / https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала покрасовалась в пикантном наряде от украинского дизайнера Artem Klimchuk.

Фото наряда знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена в гримерке на столике с подсветкой. В зеркале видна оголенная спина певицы, а пиджак с глубоким декольте подчеркивает бюст знаменитости.

Поклонники не жалели комплиментов, расхваливая образ Джамалы.

"Красивая!", "Богиня", "Просто роскошная", "Ослепительная", – писали юзеры.

Джамала выбрала наряд украинского дизайнера / https://www.instagram.com/jamalajaaa/

Ранее у Джамалы обьяснили, почему она давала концерты в РФ после аннексии Крыма.