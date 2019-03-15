"Еще б трусы сняла": Светлана Лобода разделась до нижнего белья для фото

Светлана Лобода разделась для фото / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода нарвалась на жесткую критику фанатов из-за откровенного фото.

На своей странице в Instagram 36-летняя знаменитость показала селфи в зеркале, на котором она запечатлена в черном бюстгальтере и расстегнутых джинсах.

"Доброе утро! Но для нас – доброй ночи", - подписала снимок артистка.

Поклонники по-разному отреагировали на снимок: одни расхвалили фигуру Лободы, другие же назвали ее "похабной", и засомневались в ее адекватности.

"Афигенная фигура! Вы мой идеал красоты", "Да голой уже выставись, чего ты мучаешься-то, уже не знаешь как светануть свои "прелести", "Еще б трусы сняла и задом повернулась! Вообще крыша едет! Фу!", "Штаны она растегнула, писец. Лабуда точно похабная", "Так и хочется раздеть ее дальше", - писали юзеры.

Светлана Лобода покрасовалась в нижнем белье / Instagram/Светлана Лобода

Ранее Светлана Лобода в боди похвасталась голыми ножками, опубликовано фото.