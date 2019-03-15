"Оплодотворили как лошадь": экс-жена Майкла Джексона призналась об отсутствии секса с певцом

Майкл Джексон с экс-женой и детьми / The Sun

Экс-супруга поп-певца Майкла Джексона Дебби Роу, которая была замужем за ним в 1996-1999 годах, и родила ему двоих детей, призналась, что никогда не занималась сексом со своим мужем.

По признанию Роу журналистам британского The Sun, "поп-король" использовал ее как "сосуд", "оплодотворили как лошадь".

"Это было очень технично. Точно так же, как я осеменяю своих лошадей, это то, что они сделали со мной", - отметила экс-жена певца.

При этом, Роу сомневается, что сперма принадлежала именно Джексону – ведь их дети оба светлокожие и светловолосые.

Ранее Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии.