"Оплодотворили как лошадь": экс-жена Майкла Джексона призналась об отсутствии секса с певцом

Дебби Роу сомневается, что певец – отец ее детей, ведь могли использовать донорскую сперму.
Экс-супруга поп-певца Майкла Джексона Дебби Роу, которая была замужем за ним в 1996-1999 годах, и родила ему двоих детей, призналась, что никогда не занималась сексом со своим мужем.
По признанию Роу журналистам британского The Sun, "поп-король" использовал ее как "сосуд", "оплодотворили как лошадь".
"Это было очень технично. Точно так же, как я осеменяю своих лошадей, это то, что они сделали со мной", - отметила экс-жена певца.
При этом, Роу сомневается, что сперма принадлежала именно Джексону – ведь их дети оба светлокожие и светловолосые.
Ранее Майкла Джексона после смерти вновь обвинили в педофилии.