"Ода жопе": Анфиса Чехова похвасталась попой в трусиках, опубликовано фото

ОДА ЖОПЕ. ⠀ Стихи, философия? Что вы друзья! Меня прославляет Жопа моя! ⠀ Когда напрягаю талант свой иль мозг, Не виден малейший подписчиков рост. Но стоит мне задом своим повернуться, То лайки, как манна небесная льются. ⠀ К чему мне таланты, какая фигня? Меня продвигает Жопа моя! ⠀ Массаж целлюлитный и прИсяд лихой, Полезней театров и библиотек. Душой развиваться, расти головой? Увольте, я Жопой делаю тверк! ⠀ И рада большая моя семья! Их кормит от пуза Жопа моя! ⠀ На днях мне приснилась Ким Кардашьян, "Храни наши Жопы -сказала, Господь!" Добавила: "Знаешь, подруга моя, В Женщине главное Сочная плоть!" ⠀ Знаю я, Кимми, училась не зря! Нет лучше вложений, чем Жопа моя! ⠀ Когда я умру, похоронят меня, И памятник будет стоять на Тверской: Красивая круглая Жопа моя. Весь мир восхитится нашей Страной! ⠀ И к "Путину", "водке" добавит Европа. Красивое русское слово "Жопа". ? #анфисиныстихомысли