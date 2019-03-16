"Ода жопе": Анфиса Чехова похвасталась попой в трусиках, опубликовано фото

Анфиса Чехова позировала в трусиках на кровати / instagram.com/achekhova

Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с распущенными волосами в трусиках на кровати спиной к камере, в центре внимания оказалась ее попа.

Артистка похвасталась попой на своей странице в Instagram и сопроводила соблазнительный снимок стихом о попе под названием Ода жопе.

Сексуальное фото Чеховой собрало десятки тысяч лайков.

Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный ведущей:

Стихи, философия? Что вы друзья!

Меня прославляет Жопа моя!

Когда напрягаю талант свой иль мозг,

Не виден малейший подписчиков рост.

Но стоит мне задом своим повернуться,

То лайки, как манна небесная льются.

К чему мне таланты, какая фигня?

Меня продвигает Жопа моя!

Массаж целлюлитный и присяд лихой,

Полезней театров и библиотек.

Душой развиваться, расти головой?

Увольте, я Жопой делаю тверк!⠀

И рада большая моя семья!

Их кормит от пуза Жопа моя!

На днях мне приснилась Ким Кардашьян,

"Храни наши Жопы — сказала, Господь!",

Добавила: "Знаешь, подруга моя,

В Женщине главное Сочная плоть!"

Знаю я, Кимми, училась не зря!

Нет лучше вложений, чем Жопа моя!⠀

Когда я умру, похоронят меня,

И памятник будет стоять на Тверской:

Красивая круглая Жопа моя.

Весь мир восхитится нашей Страной!⠀

И к "Путину", "водке" добавит Европа.

Красивое русское слово "Жопа".

Пост актрисы по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "…попа же и в правду шикарная!!!" — отметила olgavesenniaia. "Принцесса Жопунцель", — пошутила remni_uralsk. "Стих Жопе — это шедевр…", — полагает lena_life88.

Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах и в преддверии 8 марта (Международный женский день) порадовала поклонников и поклонниц откровенными снимками.