"Ода жопе": Анфиса Чехова похвасталась попой в трусиках, опубликовано фото

Соблазнительный снимок Чеховой собрал десятки тысяч лайков.
Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с распущенными волосами в трусиках на кровати спиной к камере, в центре внимания оказалась ее попа.
Артистка похвасталась попой на своей странице в Instagram и сопроводила соблазнительный снимок стихом о попе под названием Ода жопе.
Сексуальное фото Чеховой собрало десятки тысяч лайков.
Приводим Вашему вниманию стих, опубликованный ведущей:
Стихи, философия? Что вы друзья!
Меня прославляет Жопа моя!
Когда напрягаю талант свой иль мозг,
Не виден малейший подписчиков рост.
Но стоит мне задом своим повернуться,
То лайки, как манна небесная льются.
К чему мне таланты, какая фигня?
Меня продвигает Жопа моя!
Массаж целлюлитный и присяд лихой,
Полезней театров и библиотек.
Душой развиваться, расти головой?
Увольте, я Жопой делаю тверк!⠀
И рада большая моя семья!
Их кормит от пуза Жопа моя!
На днях мне приснилась Ким Кардашьян,
"Храни наши Жопы — сказала, Господь!",
Добавила: "Знаешь, подруга моя,
В Женщине главное Сочная плоть!"
Знаю я, Кимми, училась не зря!
Нет лучше вложений, чем Жопа моя!⠀
Когда я умру, похоронят меня,
И памятник будет стоять на Тверской:
Красивая круглая Жопа моя.
Весь мир восхитится нашей Страной!⠀
И к "Путину", "водке" добавит Европа.
Красивое русское слово "Жопа".
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ОДА ЖОПЕ. ⠀ Стихи, философия? Что вы друзья! Меня прославляет Жопа моя! ⠀ Когда напрягаю талант свой иль мозг, Не виден малейший подписчиков рост. Но стоит мне задом своим повернуться, То лайки, как манна небесная льются. ⠀ К чему мне таланты, какая фигня? Меня продвигает Жопа моя! ⠀ Массаж целлюлитный и прИсяд лихой, Полезней театров и библиотек. Душой развиваться, расти головой? Увольте, я Жопой делаю тверк! ⠀ И рада большая моя семья! Их кормит от пуза Жопа моя! ⠀ На днях мне приснилась Ким Кардашьян, "Храни наши Жопы -сказала, Господь!" Добавила: "Знаешь, подруга моя, В Женщине главное Сочная плоть!" ⠀ Знаю я, Кимми, училась не зря! Нет лучше вложений, чем Жопа моя! ⠀ Когда я умру, похоронят меня, И памятник будет стоять на Тверской: Красивая круглая Жопа моя. Весь мир восхитится нашей Страной! ⠀ И к "Путину", "водке" добавит Европа. Красивое русское слово "Жопа". ? #анфисиныстихомысли
Пост актрисы по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "…попа же и в правду шикарная!!!" — отметила olgavesenniaia. "Принцесса Жопунцель", — пошутила remni_uralsk. "Стих Жопе — это шедевр…", — полагает lena_life88.
Ранее сообщалось, что Анфиса Чехова отдыхала на Мальдивах и в преддверии 8 марта (Международный женский день) порадовала поклонников и поклонниц откровенными снимками.