"Животные": Киркорова и Баскова распекли за пьяный дебоше в Узбекистане

Артисты пародировали узбекский акцент и шутили насчет поданного им лимузина Майбах.
Российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова обвинили в пьяном дебоше в аэропорту Ташкента.
Как сообщает Ura.ru, Киркоров и Басков прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца Хумо Арена.
"Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали клоунаду, не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния", - рассказали очевидцы.
По их словам, артисты пародировали узбекский акцент и шутили насчет поданного им лимузина Майбах.
В соцсетях певцов назвали "животными" и "позорниками".
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