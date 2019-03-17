"Животные": Киркорова и Баскова распекли за пьяный дебоше в Узбекистане

Николай Басков и Филипп Киркоров / скриншот из клипа на песню Ibiza

Российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова обвинили в пьяном дебоше в аэропорту Ташкента.

Как сообщает Ura.ru, Киркоров и Басков прибыли в Узбекистан, чтобы выступить на открытии ледового дворца Хумо Арена.

"Певцы, вышедшие на трап, сразу же начали клоунаду, не скрывая своего пьяного и неадекватного состояния", - рассказали очевидцы.

По их словам, артисты пародировали узбекский акцент и шутили насчет поданного им лимузина Майбах.

В соцсетях певцов назвали "животными" и "позорниками".

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